Buren ongerust na explosief door keukenraam: ’Geen prettig gevoel’

„Ik lag te slapen toen er rond een uur of vier werd aangebeld. De politie stond voor de deur die vertelde dat er waarschijnlijk explosieven bij de buren aan de overkant waren gevonden. Wij moesten weg en zijn naar een hotel gebracht”, vertelt een bewoner.

Ook een andere bewoner werd wakker gebeld door agenten. „We hadden geen idee wat er aan de hand was, maar we moesten weg. Pas later hoorden wij wat er aan de hand was.”

"Het is geen prettig gevoel"

Toen later duidelijk werd dat er een explosief door het keukenraam van de buren was gegooid, was er wel even schrik. „Het is geen prettig gevoel. Maar ik ga er zeker niet minder om slapen.” De bewuste woning en negen omliggende woningen werden door de opgetrommelde hulpdiensten ontruimd.

Het is een groot raadsel bij de bewoners waarom de buren het doelwit zijn. Afgelopen zomer zou de politie omwonenden hebben gevraagd wanneer zij de bewoners van het bewuste adres de laatste keer hadden gezien.

Explosieven Opruimingsdienst Defensie

„Dat was een vreemde vraag van de politie, maar ik heb geen idee wat er aan de hand is. Het is hier normaal gesproken heel rustig”, aldus een omwonende. De bewoonster van het bewuste pand wil niet reageren op het incident.

Nadat het voorwerp in de woning door de bewoners was ontdekt, werd door de gealarmeerde agenten de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. Ondertussen werd de straat afgezet en werden bewoners uit hun huizen gehaald.

Sporenonderzoek

De EOD constateerde dat het ging om een explosief maar dat er geen ontploffingsgevaar was. „De EOD heeft het explosief meegenomen voor nader onderzoek. Rond 06.00 uur konden omwonenden weer terug naar huis. In en om de woning waar het explosief naar binnen is gegooid, is sporenonderzoek verricht”, aldus een politiewoordvoerster.

De politie is naarstig op zoek naar camerabeelden en naar mensen die iets hebben gezien.