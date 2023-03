Man opgepakt die met ’vuurwapen’ richt op automobilisten, blijkt fles wodka

In het busje vond de politie een fles wodka in de vorm van een automatisch vuurwapen. De fles „lijkt zonder meer op een vuurwapen maar is dat niet”, aldus de politie zondag. „Op afstand is een nepvuurwapen, of in dit geval een fles drank in de vorm van een vuurwapen, niet van echt te onderscheiden en kunnen er onnodig slachtoffers vallen.”

De consequentie van de mogelijke aanwezigheid van een vuurwapen was wel dat de politie met de benodigde voorzorgsmaatregelen het busje staande hield. Dat gebeurde met getrokken dienstwapens op de Pieter Braaijweg, een bedrijventerrein ten westen van Duivendrecht. Een aantal onschuldige omstanders is daarbij onbedoeld in de vuurlinie van de agenten terechtgekomen, erkent de politie. „De impact op omstanders en de melders op wie het zogenaamde wapen gericht is, is groot. Laat dit soort ’wapens’ dan ook altijd thuis.”