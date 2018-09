'Onnodige opnames in Turkse privéklinieken'

„Wij zien al langere tijd dat artsen bij privéklinieken patiënten vaak uitgebreider behandelen dan nodig is. Ze moeten meerdere keren de kliniek bezoeken of krijgen onzinnige en onnodige onderzoeken”, zegt de woordvoerster. In tegenstelling tot vorig jaar moeten mensen nu al zelfs een nachtje blijven voor iets kleins. Het gaat weliswaar nog maar om enkele gevallen, maar het is weer een nieuwe manier om hogere declaraties bij de verzekeraar te kunnen indienen.

Allianz Global Assistance verzorgt de medische hulpverlening voor meer dan 1,5 miljoen Nederlanders en de pechhulp- en ongevallenhulp voor 2,5 miljoen auto's.

„Vaak krijgen we de melding pas achteraf, maar in sommige gevallen kan ons medisch team ingrijpen en met de behandelend arts de opname ter discussie stellen.” Het verhaal van de Turkse artsen aan de patiënt is vaak dat ze dan sneller genezen, zodat de patiënt zijn of haar terugvlucht nog kan halen.

De alarmcentrale constateerde deze zomer ook meer meldingen van autopech in Nederland. „Op de drukste momenten kwamen er net zo veel telefoontjes binnen als op een drukke winterse dag met veel sneeuwval”, aldus de woordvoerster.

Die toename had volgens de alarmcentrale vooral te maken met de overlast door het noodweer af en toe. „Daarnaast vierden meer landgenoten hun vakantie thuis of elders in eigen land.” In het buitenland sprong Duitsland er dit jaar uit met meer pechmeldingen. „Op enkele dagen waren dit zelfs evenveel meldingen als in Frankrijk, het land waar de meeste Nederlanders hun vakantie vieren.”

Ook kamen veel meer telefoontjes binnen van automobilisten wier navigatie niet meer werkte of van wie de ruitenvloeistof op was. „Erg vervelend, maar niet direct een reden om een beroep te doen op de alarmcentrale.”