Nederlandse drugssmokkelaars opgepakt in Spanje

In totaal pakte een anti-drugseenheid van de Guardia Civil acht mensen op, onder wie meerdere Nederlanders van Marokkaanse komaf, melden Spaanse media. Op een filmpje dat de politie van de arrestatie heeft vrijgegeven, is te zien hoe zwaargewapende mannen een loods binnenvallen en de verdachten dwingen met gespreide armen en benen op de grond te gaan liggen.

In twee opslagplaatsen op een bedrijventerrein in de Zuid-Spaanse stad aan de Costa del Sol werd in totaal 175 kilo hasj en 61 kilo marihuana in beslag genomen. De drugs zaten verstopt in dozen met knoflook en waren klaar voor vervoer.

Ook werden er bij de criminele groepering duizenden euro’s contant geld en enkele voertuigen aangetroffen. In de populaire badplaats Benalmádena werden na twee huiszoekingen nog enkele duizenden euro’s aangetroffen, vermoedelijk ook afkomstig van drugshandel.

De drugs werd met vrachtwagens vanuit het zuiden van Spanje naar Nederland gereden. Het onderzoek was opgestart nadat de Nederlandse politie juni vorig jaar 2800 kilo hasj en 157 kilo marihuana had ontdekt, die werd gelinkt aan de bende die vanuit Córdoba opereerde. Daarop werd de Spaanse politie over de vondst ingelicht.

De Guardia Civil sprak van een ’strak georganiseerde criminele organisatie’ waarin een duidelijke rolverdeling was. „Variërend van de huur van magazijnen tot het zoeken naar klanten voor de verkoop van de drug”, gaf de leider van het onderzoek aan. De verdachten zitten voorlopig vast. Het is nog niet bekend wanneer ze moeten voorkomen.