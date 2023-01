Verdachten van steekpartij zorginstelling Emmen langer vast

Het incident gebeurde in het pand van Yorneo aan de Stationsstraat in Emmen. De vrouw uit Groningen overleed daar ter plekke. De zorginstelling noemde het overlijden een „inktzwart moment.”

De 19-jarige verdachte is na een zoekactie in Emmen gearresteerd. De 16-jarige jongen is in Meppel opgepakt. Hun betrokkenheid bij de dood van de medewerkster wordt onderzocht.