Raketten afgevuurd op kamp VN-missie Mali

Het kamp in Aguelhoc was ruim 2 maanden geleden doelwit van een zelfmoordaanslag. Vier VN-militairen uit Tsjaad kwamen om en zes andere VN-militairen en vier Malinese soldaten raakten gewond. Een auto vol explosieven was naar de ingang van het kamp gereden en tot ontploffing gebracht.

De Nederlandse militairen van Minusma zijn gelegerd bij de stad Gao. Dat ligt zuidelijker dan Aguelhoc.