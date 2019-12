OM: strafverzwaring voor wie zich misdraagt met oud en nieuw

Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon

DEN HAAG - Wie dinsdagavond of nieuwjaarsnacht als feestverstoorder de fout ingaat en betrapt wordt, kan een flink zwaardere straf tegemoet zien. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt oud en nieuw als evenement. „Bij strafzaken die aan de jaarwisseling zijn gerelateerd geldt een verzwaringsfactor van 75 procent”, aldus Guus Schram, coördinerend hoofdofficier van justitie. „Oud en nieuw hoort een feest te zijn. Helaas is dit feest niet altijd overal even gezellig.”