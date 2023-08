Koffer met 1,1 miljoen euro en kilo’s versnijdingsmiddelen: wat zit er achter explosie Rotterdam?

Rotterdam - Een van de tabakswinkels aan de Vierambachtsstraat in Rotterdam waar in de nacht van zaterdag op zondag een explosie is geweest, was in december 2019 onderdeel van een groot onderzoek naar een leverancier van versnijdingsmiddelen. De politie stelde destijds met de actie Rotterdamse cocaïne- en heroïnehandelaren een grote slag te hebben toegebracht.

Ⓒ Foto MediaTV