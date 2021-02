Files door vorstschade op verschillende snelwegen

Door vorst kan asfalt beschadigd raken. Ook op de A27 van Breda naar Utrecht is het raak. Bij Werkendam staat daar zes kilometer file omdat de rechterrijstrook is gesloten, wat voor vijf minuten vertraging zorgt. Op de A57 van Tilburg naar Breda is bij Ulvenhout ook de rechterrijstrook dicht, met zeven kilometer file en zo’n twintig minuten vertraging als gevolg. Ook de andere kant op is bij knooppunt Sint Annabosch de rechterrijstrook dicht vanwege de slechte toestand van het wegdek. Dat zorgt voor twee kilometer file.