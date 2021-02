Vorstschade op A1, A15, A27, A28, A50 en A58: tot 1,5 uur vertraging

Op de A50 van Arnhem richting Apeldoorn was de vertraging tussen knooppunt Grijsoord en afrit Hoenderloo rond 08.30 uur opgelopen tot anderhalf uur, meldde de ANWB. Twee rijstroken zijn er dicht omdat het wegdek er in slechte toestand is. Ook op andere plekken loopt de vertraging op, van enkele minuten tot ruim een uur. In totaal stonden er rond 08.45 uur zestien files met een totale lengte van 115 kilometer.

Rijkswaterstaat meldt dat op verschillende plekken in het land vorstschade is ontstaan aan het asfalt. „Ondanks dat we hiermee bezig zijn, kan je toch in de file komen te staan”, twittert de overheidsdienst. Wie toch de weg op moet, krijgt het advies voor vertrek de actuele verkeersinformatie te checken.