Mondkapjesdilemma in supermarkt: argwaan om rochelende klanten

Door Stef Altena Kopieer naar clipboard

Het dragen van een mondkapje in winkels is niet meer verplicht. Toch kiezen sommige supermarktbezoekers in Leek er vrijdag voor om er een op te zetten. Ⓒ Marjorie Noë

Groningen - Terwijl de besmettingsgraad nog hoog is, hoeft het mondkapje niet meer op in de winkel. Dat is verantwoord, stellen virologen. Toch kijkt een deel van klanten het liever nog even aan.