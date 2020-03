45-jarige Helmondse besmet met coronavirus

De gemeente was zondagavond al op de hoogte gebracht van de besmetting. De vrouw kwam zaterdag met haar gezin terug van een vakantie in Lombardije. Omdat ze zich onderweg niet goed voelde, nam ze contact op met haar huisarts. Uit monsters door de GGD bleek dat de vrouw besmet is met het virus.

De vrouw zit thuis in quarantaine. Ook haar gezinsleden blijven de komende veertien dagen thuis.

Sinds maandagochtend gaat de GGD na met wie de vrouw in contact is geweest sinds zij ziekteverschijnselen vertoonde. Met deze mensen zoekt de GGD vervolgens contact, om bij hen monsters af te nemen.

Burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel van Helmond heeft maandagochtend een telefoongesprek gevoerd met de vrouw. Voor zover bekend is er geen directe link met andere Nederlandse ziektegevallen door het coronavirus.

Teller op elf

Met het nieuwe geval in Helmond staat de teller op elf coronapatiënten in Nederland. Het RIVM laat weten dat ze nog maar één keer per dag naar buiten komen met nieuws over nieuwe coronabesmettingen. Om die reden gaat het RIVM nog niet in op nieuwe meldingen over besmettingen.

Lijst op social media ’onjuist’

Op social media circuleert een lijst met een ’onjuist aantal gevallen van COVID-19’ in Nederland. „Deze lijst klopt niet”, waarschuwt het RIVM op Twitter.