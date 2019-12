Groen, groener, Costa Rica

— Een land waar geen fossiele brandstoffen worden gebruikt. Dat klinkt misschien als een utopie. Maar als het aan de Costa Ricaanse president Carlos Alvarado ligt, draait zijn land binnenkort echt alleen nog maar op duurzame energie. „Als iets moeilijk is, is dat geen reden om het niet te doen.” Het is alsof je de Europese klimaatpaus Frans Timmermans hoort spreken, maar dan op steroïden.