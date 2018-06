Fans lyrisch over comeback Kate Bush

Bij het aanbreken van haar nieuwe concertreeks Before The Dawn in Londen dinsdagavond kon de Britse zangeres rekenen op veel lof.

Drie uur lang betoverde de zangeres haar publiek met een theatrale show vol dansers die met bijlen en kettingzagen op het podium verschenen, grootschalige papieren vliegtuigen, een zee van textiel, huiskamerdecors en allerlei verkleedpartijen.

Bush zelf bezwoer haar publiek niet alleen met haar stem, maar ook met haar eigenzinnige dansbewegingen. Grote afwezige op de setlist was Wuthering Heights. Wel speelde ze hits als Running Up That Hill en Babooshka. Ook was er een gastoptreden van haar 16-jarige zoon Bertie, die Kate de moed gaf om weer op te gaan treden, meldde ze.

Het optreden werd op social media al snel geniaal en geweldig genoemd, ook recensenten waren unaniem positief.

Het concert was binnen mum van tijd uitverkocht; de geruchten gingen dat dinsdagavond ook Madonna, Lily Allen, Bjork en David Bowie aanwezig waren in het publiek. Bush treedt nog 21 keer op in het Londense Hammersmith Apollo Theater, ook die shows allemaal zijn uitverkocht.