Kankerpatiëntje krijgt 's werelds eerste 3D-wervel

De chirurgen vervingen de door kanker aangetaste delen van de ruggenwervel door 3D-geprinte exemplaren. De geprinte delen zijn gemaakt van aluminiumpoeder en voorzien van gaatjes waarin het botweefsel kan groeien, meldt de Britse krant The Independent.

Kopbal

De kwaadaardige tumor in de wervelkolom van de jongen werd ontdekt toen hij tijdens een voetbalpartijtje zijn nek blesseerde met het koppen van de bal. Vrijwel meteen na het ongelukkige moment kon de jongen niet meer lopen. Een krappe twee maanden later is de 3D-wervel geïmplanteerd.

Directeur Liu Zhongjun van het ziekenhuis in Peking: "Het ontwerp van de wervel maakt het gebruik van schroeven en cement overbodig. Daarnaast wordt voorkomen dat de implantaten na verloop van tijd slijten."

De jongen maakt het naar omstandigheden goed. Hij heeft nog moeite met praten, maar volgens artsen is hij in goede conditie en zal hij snel volledig hersteld zijn.