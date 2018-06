Hoge Veluwe: vissen is ook jagen

De directie van Nationaal Park De Hoge Veluwe ziet niet in waarom er andere regels voor de jacht moeten komen, terwijl de sportvisserij ongemoeid wordt gelaten. „Vissen is in essentie gelijk aan jagen, immers het opsporen en vangen, en mogelijk doden, van dieren. Vissen voor de sport zou wel mogen en jagen om dezelfde reden niet meer. Dat valt niet uit te leggen.”