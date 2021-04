Luxe-autoverhuurder Gaby H. aangehouden op Schiphol voor grootschalig witwassen

De politie verdenkt de eigenaar van autobedrijf VIP Cars uit Hoofddorp onder meer van het grootschalig witwassen door het oprichten van bedrijven en het gebruik van zogenoemde katvangers, mensen die een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks op hun naam zetten, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitie te houden.

Tijdens de doorzoekingen zat de verdachte in het buitenland. Hij kwam zondag terug in Nederland en werd op Schiphol aangehouden, zo maakte de politie dinsdag bekend. Woensdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Gaby H. was in maart al hoofdrolspeler in een grootschalig witwasonderzoek van de politie. Toen werden meerdere peperdure auto’s in beslag genomen van het VIP Cars, het bedrijf waarvan H. eigenaar is.

De auto’s van verhuurbedrijf VIP Cars vonden gretig aftrek in Amsterdam en omgeving. Ook werden de bolides veelvuldig gebruikt in clips van Nederlandse rappers zoals Ronnie Flex, Frenna en Lijpe.