Dikke kleuters worden gepest én pesten vaker

„Kinderen met obesitas hebben twee keer zoveel kans om gepest te worden als hun 'slanke' leeftijdsgenootjes. En dikke jongens hebben twee keer zoveel kans om zelf te gaan pesten”, zegt onderzoekster Pauline Jansen dinsdag. Het gaat dan vooral om fysiek pesten. „Deze jongens gooien hun gewicht in de strijd.”

Verband

Voor het onderzoek maakte Jansen gebruik van de data uit de Jeugdmonitor van de GGD Rotterdam - Rijnmond en uit de Generation R studie. Dit is het langlopende onderzoek vanuit het Erasmus MC naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in de regio Rotterdam.

Het is volgens haar niet bekend wat het exacte verband is tussen pesten en zwaarlijvigheid bij de kleuters. „Worden ze gepest omdat ze te zwaar zijn of gaan ze te veel eten en niet meer bewegen omdat ze gepest worden? We weten niet wat wat veroorzaakt.”