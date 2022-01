Premium Het beste van De Telegraaf

Lars vond overleden Esmee (14): ’Ze zat in een onnatuurlijke houding’

Door Marcel Vink

Lars Meesters Ⓒ De Telegraaf

LEIDEN - De 32-jarige man die is aangehouden in verband met de dood van de 14-jarig Esmee, wordt verdacht van moord dan wel doodslag en ontucht. Het lichaam van de scholiere werd vrijdagochtend gevonden in de bosjes aan de Leidse Melchior Treublaan, naast het spoor. Voor veel betrokkenen is het een compleet raadsel wat er is voorafgegaan aan het drama.