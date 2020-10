Onverlicht de straat op? ’Levensgevaarlijk!’

Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB onder ruim 3.000 ouders en kinderen. „Het zijn zorgwekkende resultaten zeker nu de winter voor de deur staat”, meent hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB. „Bovendien wordt er door de corona-pandemie nu veel meer gefietst, wat de kans op ongevallen alleen maar groter maakt.”

„Voor ons reden niet stil te zitten maar actie te ondernemen en de tag ’Zet je licht aan’ te introduceren om zo fietsers eraan te herinneren hun licht aan te zetten. Iedereen kan gratis via onze site online een tagpakket bestellen en aan de slag met het sjabloon en speciale spuitkrijt. Daarmee kan op de fietspaden en wegen ’Zet je licht aan!’ worden gespoten waarmee fietsers worden gewaarschuwd”, stelt Van Bruggen. „En dat werkt. We weten uit onderzoek dat veel mensen dan alsnog hun licht aan doen. Met goede fietsverlichting neemt de kans op een aanrijding daardoor met 20% af.”

Batterij

Van Bruggen zegt het onbegrijpelijk te vinden dat een dergelijke campagne nog altijd nodig is. „Iedereen weet dat het levensgevaarlijk is in het donker te fietsen zonder licht. Iedereen zal dat beamen, maar als je er dan via ons onderzoek achterkomt dat het vervangen van een batterij het grootste struikelblok is om veilig te fietsen... Ja dat is stuitend, dat ouders zelf vaak ook niet het goede voorbeeld geven, helpt natuurlijk ook niet mee.”

Het startsein voor de fietsverlichtingsactie werd dinsdagavond door oud-hockeyinternational Naomi van As gegeven. „Bijna alle kinderen stappen ’s avonds op de fiets om naar de sportclub te gaan. Dat er nog veel te veel onverlicht de straat op gaan is levensgevaarlijk”, meent Van As. „Samen sporten juich ik toe, maar veilig naar de sportclub gaan is net zo belangrijk. Je gaat toch ook goed beschermd het hockeyveld op?”

Coronaregels

Ook de Koninklijke Nederlandse Hockeybond schaart zich achter de actie. „Met de aangescherpte coronamaatregelen verwachten we dat meer jonge leden op de fiets naar de club komen omdat publiek tijdelijk niet is toegestaan en ouders niet naar de training of wedstrijd van hun kinderen kunnen kijken. Goede verlichting is dan in deze donkere dagen essentieel”, aldus directeur Erik Gerritsen.

Een derde van de dodelijke ongevallen op de fiets gebeurt in het donker. „Als we het over het afgelopen jaar (203) hebben, spreek je dus over bijna 70 slachtoffers. Er zijn geen cijfers of die wel of geen licht voerden, maar duidelijk is dat je gezien moet worden”, zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland.