Dode walvis aangetroffen in Westerschelde bij Terneuzen, jong nog spoorloos

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht meldden dat het dode dier vermoedelijk is aangevaren. De butskop heeft een grote wond.

„Het dier is te groot om vervoerd te worden, we zullen daarom het onderzoek ter plekke uitvoeren”’, twitterde onderzoekster Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht. „Onderzoek moet uitwijzen hoe lang het dier al dood is, wat de doodsoorzaak is en waarom de butskop hier is aangespoeld.” SOS Dolfijn zoekt naar het jong van de overleden butskop.

Butskoppen leven normaal in diepe oceanen waar ze op kilometers diepte naar voedsel zoeken. Twee weken geleden werden twee butskoppen verdwaald aangetroffen in de Oosterschelde. Mogelijk gaat het om dezelfde dieren.