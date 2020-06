Koning Filip betuigt spijt voor misstanden Leopold in Congo

De koning doet zijn spijtbetuiging in een brief aan de Congolese president Tshisekedi, op de dag dat de ex-kolonie viert dat het exact zestig jaar onafhankelijk is. In België woedt naar aanleiding van de dood van George Floyd in de VS, maar zeker ook al daar voor, een fel debat over de zwarte bladzijdes uit de geschiedenis. Op talrijke plekken in het land zijn standbeelden en bustes van Leopold II beklad door activisten. Verschillende beelden van de letterlijk en figuurlijk besmeurde monarch zijn ook (definitief) van hun sokkel gehaald door de autoriteiten.

Dat Leopold II, van 1865 tot 1909 koning, verantwoordelijk is voor heel veel misdaden staat buiten kijf. Onder gezag van de koning werden Congolezen de handen afgehakt en vermoord. Het enorme land in het hart van Afrika (80 keer zo groot als België) werd schaamteloos geëxploiteerd als zijn privé-kolonie, een puur wingewest. Later nam de Belgische staat de touwtjes in handen.

De koning zou al langer gespeeld hebben met het idee om met een spijtbetuiging te komen en niet gehandeld hebben naar aanleiding van de toenemende druk die er kwam uit de Black Lives Matters-beweging, melden Belgische media. “Ten tijde van Congo-Vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen”, schrijft Filip. “Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden.”