Sevenum - Terwijl het land in een gedeeltelijke lockdown zit, blijven zogenaamde ’doorstroomlocaties’ open. En met de herfstvakantie in volle gang zijn pretparken natuurlijk populair. Duizenden mensen in groepjes van maximaal vier en de enige legale ’terrassen’ van het land. Keurig op anderhalve meter afstand, dat wel.