Proef met maximumsnelheid fietsers

Vanaf woensdag mogen gebruikers van twee aangewezen fietspaden in de Friese gemeente twee weken lang niet harder dan 30 kilometer per uur. Een speciaal bord zal mensen daarvoor waarschuwen. Wielrenners en andere hardrijders moeten verplicht de rijbaan op.

De Fietsersbond en de gemeente Franekeradeel willen met de test het effect op de verkeersveiligheid onderzoeken. ,,Wielrenners, ligfietsers, velomobielen en snelle e-bikers halen vaak een snelheid van meer dan 30 km per uur. Het verkleinen van snelheidsverschillen op het fietspad is één van de mogelijke oplossingen om ongevallen en gevoelens onveiligheid te voorkomen", zo legt de gemeente uit in een persbericht.

De proef omvat een week lang een nulmeting en een week lang de proef met de maximum snelheid op het fietspad.