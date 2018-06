Domein der dieren

We dachten oud genoeg te zijn om zelf te bepalen hoe laat we thuis willen komen... Maar op Kangaroo Island moeten we vóór het donker thuis zijn. Dus aan het einde van de middag is het scheuren geblazen in onze kleine huurauto. We rijden via een avontuurlijke route, die ons overigens belerend is afgeraden door de dame van het autoverhuurbedrijfje; grote rode kruisen kraste ze op de maagdelijke plattegrond van het eiland. Op veel zandwegen blijken we niet verzekerd, en na zonsondergang al zeker niet.

Reden? De slechte wegen en rondspringend wildleven, met name kangoeroes die tijdens de schemering opleven en vaak levenloos langs de weg eindigen. Menig eilander heeft wel eens zo'n skippy onder zijn of haar wielen gehad. Met het gevolg dat ook menig eilander zich heeft opgeworpen als verzorger van poezelige weeskangoeroetjes, wiens mama's hun laatste sprong met de dood moesten bekopen.

Veel aandacht

Joanna bijvoorbeeld zorgt voor de ruim zeven maanden oude Poppy, een joey (zoals de jonge kangoeroes worden genoemd) die heel de dag gewikkeld in een dikke trui in een stoffen tas bungelt. Het beestje krijgt de fles, veel aandacht, die na-aap buidel dus en ruim de tijd om op te groeien en langzaam kennis te gaan maken met vrienden in de wildernis. Poppy is een 'Kangaroo Island-kangoeroe', een soort die alleen hier op dit eiland voorkomt, met een prachtige dikke, bruinige vacht en iets kleiner dan de verwante grijze reuzenkangoeroe van het vasteland.

Op Kangaroo Island komen overigens alle dieren voor die je ook op het vasteland van Australië vindt. Zeldzame Australische zeeleeuwen, pelsrobben, buidelratten, de mierenegel, pinguïns, possums, pelikanen, wallaby’s, koala’s; ze zijn er allemaal. En dat op nog geen uurtje varen van het vasteland, dat we vanaf ons huisje in Emu Bay in de verte zien liggen.

Lavendelkaramels

Kangaroo Island, of the Rock zoals de lokale bewoners het eiland noemen, is een plek waar je vergeet waar je ook al weer bent. Het landschap is verrassend afwisselend; van stoffige pijnbomen aan de kust zoeven we via glooiende heuvels naar een lavendelboerderij voor een bakkie koffie met lavendelkaramels, een soort zeepsopsnoep.

Uitstapjes en lokale lekkernijen gaan hier perfect samen. Onderweg naar de Remarkable Rocks (gigantische geologische rotsformaties aan de woeste zuidkust) proeven we lokale eucalyptushoning. Schapenkaas, -yoghurt, feta en haloumi proberen we op de schapenfarm nadat we gebanjerd hebben door Seal Bay, waar fotogenieke zeeleeuwen door het zand rollen en in de branding spelen. Eilandlikeur drinken we na een hilarische wandeling op het eiland: de 'koala walk'. Hier hoef je niet ver te zoeken naar de slome pluizenbollen, want voor het gemak worden de bomen waarin de koala's zich verschansen gemarkeerd met een feloranje vlaggetje op de grond. Ontdekkingsreizen voor beginners. Wij zoeken liever onze eigen, persoonlijke, wilde koala. Daarna smaakt het verrukkelijke eilandborreltje alleen maar beter.

'De vinger'

Het is niet alleen maar het eiland 'proeven'. We branden eilandkaarsen van bijenwas. In onze 'cabin' hangt eilandkunst aan de muur. In de douche ligt eilandzeep – en toch zullen we voorlopig niet op echte eilanders lijken. Een beetje 'local' ben je pas nadat je zo’n veertig jaar op het eiland woont, hebben we van horen zeggen. Al jaren schommelt het aantal bewoners rond de 4500. Kinderen groeien hier op tussen de pelikanen en zorgen voor kleine joeys. Terwijl wíj remmen voor elke felgekleurde papegaai die we in de boom zien zitten. Maar doen ook mee aan de ons-kent-ons-cultuur van het eiland. Onderweg geven we elkaar 'de vinger'; heel cool hef je je wijsvinger van het stuur om de tegenligger te groeten.

Op de terugweg van de lekkerste fish 'n chips van het zuidelijk halfrond bevinden we ons in de zoveelste race tegen de klok. Het licht van de ondergaande zon fonkelt tussen de bomen door. Slippend komen we tot stilstand op de rode zanderige weg als we een mierenegel weg zien duiken tussen de struiken. Nog in de veronderstelling dat we een zeldzame ontmoeting met het beest hebben, offeren we onze autoverzekering weer op voor een uitgebreide inspectie en verwondering om dit unieke stekelige zoogdiertje. Weten wij veel dat we er nog tientallen langs de weg zullen tegenkomen!

Versierpoging

De vele lekkernijen vormen een goede bodem voor een nachtelijke dierenjacht rondom Emu Bay. We starten met de dwergpinguïns die zich 'gewoon beneden in het dorp' verschansen. 's Nachts komen ze waggelend aan land, duiken ze de bosjes in of, tot ergernis van de bewoners, nestelen ze zich onder de huizen. Wanneer ze rond drie uur 's nachts beginnen te krijsen omdat ze de zoveelste versierpoging uithalen, kan je je voorstellen dat de bewoners niet altijd zo blij zijn met ze. Met onze hospita Ann rijden we daarna tot de Wallaby Run, een verlaten zandweg die toebehoort aan een grote kudde wallaby’s. Stapvoets, zo niet nog langzamer, hobbelen we in Anns oude auto over het zandpad. De nacht is stil en koel. Als de koplampen zijn uitgeschakeld, zien we om ons heen tientallen oogjes twinkelen.

De nachtexcursie doen we later nog eens dunnetjes over aan de zuidkant van het eiland. Te voet dit keer. Vanuit onze lodge leidt een wandelpad in een grote lus door het bos. De zaklamp schijnt net ver genoeg om ons de weg te wijzen. Er kraakt van alles in de struiken, een wallaby herkennen we er echter niet in. Onze ogen wennen aan de gitzwarte nacht, duizenden sterren dansen aan de hemel, maar glimmende oogjes kunnen we helaas niet ontwaren. Eenmaal terug snappen we waarom. Alle wallaby’s krioelen onder de bomen vóór ons huisje, opeengepakt voor de nacht. Zelfs de possums lijken vrolijker dan ooit. Wat wil je, ons emmertje verse vijgen blijkt helemaal leeg. Hadden we dat maar geweten, dan hadden we vanaf onze veranda kunnen zien hoe deze brutale apen ons fruit kwamen jatten! Nou ja, één voordeel dit keer: we hoefden niet voor het donker thuis te zijn!

Reiswijzer

Vele wegen leiden naar Australië. Check het internet. Kangaroo Island is na Tasmanië en Melville het grootste eiland van Australië. Vanuit Adelaide in Australië vlieg je naar Penneshaw op Kangaroo Island. Je kunt ook met de ferry; deze vertrekt vanaf Cape Jervis op zo’n twee uur rijden vanaf Adelaide.

De natuur

Meer dan een derde van Kangaroo Island is beschermd door negentien nationale parken. De grootste concentratie wilde dieren op Kangaroo Island is te vinden in Flinders Chase National Park. Dit park is opgericht in 1919, het omvat de hele westkust en bijna twintig procent van de oppervlakte van het eiland. Flinders Chase is vernoemd naar kapitein Flinders uit Engeland, die in 1802 het eiland ontdekte. In Flinders vinden we de Remarkable Rocks, gigantische geologische wonderen van steen, en er zijn waterpoelen waar de geduldige bezoeker kan speuren naar het vogelbekdier. Ook Admirals Arch is een populaire plek waar je als bezoeker het idee krijgt een afgelegen zeeleeuwenspeeltuin te mogen aanschouwen. Het park is het thuis van 443 soorten inheemse planten, waaronder acacia’s, banksias, theebomen, diverse soorten eucalyptussen en meer dan vijftig soorten orchideeën, plus wel 130 soorten vogels. Een aantal reptielen gedijt hier ook, waaronder de goanna, een angstaanjagend uitziende hagedis die groeit tot ongeveer 5,5 meter in lengte.

Ann en haar koala

Ann is de eigenaresse van Emu Bay en heeft een prachtig koalaverhaal: „Ik ging op een zeer vroege ochtend voor dag en dauw naar buiten om de planeet Venus te zien, die die nacht zeer fel aan de horizon stond te stralen. Ik stond op de stoep, toen ik ineens iets op mijn voet voelde! Ik sprong een meter hoog in de lucht, was bang dat het een slang was of iets dat kruipt! Ik keek naar beneden en zag een koala die een warme droge plek op onze veranda zocht na dagen van regen! Dit prachtige beest bleef zeven dagen bij ons. Het was fascinerend te zien dat hij niet wist hoe te drinken uit een kom water – in het wild krijgen ze genoeg vocht uit bladeren namelijk. Het beestje zette zijn hoofd recht in de kom, maar leerde al snel om zijn tong te gebruiken zoals een hond dat doet. Veel van onze gasten waren blij om hem te ontmoeten, hem zijn favoriete eucalyptusbladeren te voeren en zijn vacht te voelen, voordat hij eindelijk terugging naar de bomen rond ons huis.”

Honing en de Ligurische bij

Op Kangaroo Island worden alleen Ligurische bijen gebruikt voor de honingproductie, een van de weinige plekken ter wereld waar dit beschermd gebeurt. De Ligurische bij is in 1881 ingevoerd uit Italië. Er mag geen enkel bij-product (letterlijk) het eiland op en er zijn strikte quarantaine regels. De Ligurische bij is een vriendelijke en hardwerkende bij en produceert heerlijke producten. De diverse soorten honing hebben een subtiele smaak. Op de Clifford’s Honey Farm in het midden van het eiland kun je proeven en de bijen aan het werk zien. Ook wordt er zeep, ijs, blokken bijenwas en kaarsenwas verkocht.

Zeeleeuwen

Australische zeeleeuwen zijn fascinerende wezens en een van de meest zeldzame soorten in de wereld. De populatie wordt geschat op ongeveer 14.700. Ruim 80 procent hiervan woont in Zuid-Australië en de rest in West-Australië. In Seal Bay bevinden zich zo'n duizend zeeleeuwen, daarmee is het de derde grootste kolonie van Australië. In Seal Bay kun je de beesten van heel dichtbij bekijken. Tot 1952 werd er nog gejaagd op de Australische zeeleeuw, in de 19e eeuw was deze zelfs bijna uitgestorven.

Grotten

Onder de enorme uitgestrekte bossen van het Kelly Hill Conservation Park ligt een doolhof van grotten, waar je indrukwekkende stalagmieten en stalactieten kunt ontdekken. Als een van de weinige droge kalkstenen grotten in Australië biedt Kelly Hill een ideale plek voor een avontuurlijke tocht door het grottenstelsel. Bovengronds bieden wandelpaden de kans om inheemse wilde dieren spotten en te genieten van de schoonheid van het eiland.

Slapen en eten

Rockpool Café, Stokes Bay: de beste fish 'n chips van het eiland.

Rustic blue gallery (8 km ten westen van Vivonne Bay): lekker kopje koffie met een taartje en winkel voor kunst, met kunstzinnige snuisterijen die gemaakt zijn door eilanders.

Emu Bay Holiday Homes: knusse vakantiehuisjes met uitzicht op de Emubaai. emubaysuperviews.com.au

Kangaroo Island Wilderness Retreat: lodge midden in de ruige wildernis. kiwr.com