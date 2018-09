Ondernemers in industrie somberder

Vorige maand kwam het producentenvertrouwen nog uit op een plus van 1,2. Gemiddeld kwam die score in de laatste twintig jaar uit op 0,5.

De producenten zijn vooral somberder over hun orderportefeuille. Vorige maand waren ze daar juist voor het eerst in drie jaar positief over. Ook zijn de ondernemers in de industrie negatiever over de productie in de komende drie maanden.

Kwakkelende economie

Mogelijk is het humeur van de ondernemers geraakt door de slechte prestaties van de Europese economieën. In het tweede kwartaal kromp bijvoorbeeld de economie van Duitsland, de belangrijkste afzetmarkt van Nederland.

Ook in Italië kromp de economie, terwijl de Franse economie voor het tweede achtereenvolgende kwartaal nulgroei liet zien.