Stembureaulid weggestuurd na dreigen stemmen op Wilders en Baudet te verscheuren

De vrouw riep in haar bericht mensen op om te komen stemmen bij stembureau Argonautenweg in het gebied Hillegersberg-Schiebroek. Alleen stond daarachter tussen haakjes: „Als je op Thierry of Geert stemt verscheuren we je stembiljet. Kusjesss.”

Forum voor Democratie trok daarop bij de gemeente aan de bel. Gemeente Rotterdam liet weten dat haar ’direct de wacht is aangezegd’. „De gemeente zet haar niet meer in. We hebben haar gevraagd de social media post te verwijderen.’’

Of dat is gedaan is niet te zien, ze heeft haar posts afgeschermd. De gemeente baalt van de actie. „De neutraliteit van onze stembureaumedewerkers moet buiten kijf staan.’’

