ISIS verovert luchthaven Syrië, honderden doden

Islamitische Staat (ISIS) heeft zondag de luchtmachtbasis Tabqa in het oosten van Syrië veroverd. Na dagenlange bloedige gevechten om de strategisch gelegen basis kwamen 346 ISIS-strijders om en meer dan 170 soldaten van het regeringsleger. Het is daarmee één van de dodelijkste confrontaties sinds de oorlog in Syrië in 2011 uitbrak, aldus het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.