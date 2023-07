LIVE | Groot deel oppositie wil Rutte vandaag al weg hebben

Volg de laatste ontwikkelingen in Den Haag via ons liveblog hieronder.

De Tweede Kamer gaat maandag het debat aan over het einde van kabinet-Rutte IV van afgelopen vrijdag. De coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, CU) kwamen er na een crisisweek onderling niet uit over maatregelen tegen de hoge asielinstroom, vooral VVD en CU stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Maar wat de meeste oppositiepartijen betreft is Rutte de hoofdschuldige van de kabinetsval. Zij zullen met een motie van wantrouwen proberen hem per direct uit zijn premierschap te zetten. De VVD-voorman zal moeten vechten voor zijn politieke leven en is daarbij ook afhankelijk van zijn coalitiegenoten. Want voor een meerderheid is tijdens een hoofdelijke stemming ook steun nodig van Kamerleden van D66, CDA of CU. Als het zover komt, is de kans groot dat de complete VVD-ploeg (na het vertrek van onderwijsminister Wiersma tien bewindspersonen sterk) uit het demissionaire kabinet stapt.

De dag in de Kamer begint met een verklaring van Rutte over de val van het kabinet om 10.15 uur. Daarna wordt het debat formeel aangevraagd en is de Kamer aan zet.