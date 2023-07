Mark Rutte stapt uit de politiek: ’Het voelt goed om het stokje door te geven’

Daarmee komt er een einde aan de lange politieke carrière van Rutte (56). Sinds 14 oktober 2010 is hij minister-president en daarmee de langstzittende premier van Nederland. Rutte wil de huidige demissionaire kabinetsperiode nog afmaken, maar daarna wordt hij niet opnieuw premier. „Ik heb hier uiteraard goed over nagedacht sinds de ontstane situatie van vrijdag”, zegt Rutte. „Ik heb zondagochtend de knoop doorgehakt. Ik denk dat dit het goede moment is om het stokje door te geven. Dat voelt goed.”

Zo kondigde Rutte maandag zijn vertrek uit de politiek aan. Tekst gaat verder onder de video.

Rutte: „Dat is iets wat je altijd doet met veel emotie en met gemengde gevoelens.” De demissionair premier heeft de VVD-partijtop zondagmiddag geïnformeerd over zijn besluit. „Ik doe dit omdat ik het een prachtige baan vind en er dolgraag voor zou knokken om door te gaan, maar tegelijkertijd moet ik elke keer bij verkiezingen afvragen: wat is nou verstandig? En dit voelt goed.” Hij noemt het ’een levenskeuze, die we allemaal een keer moeten maken’. „Dit is zo’n moment.”

Wie Rutte zal opvolgen als VVD-lijsttrekker, is nog onbekend. „Voor de VVD geldt dat we goede mensen hebben”, zegt Rutte. „Ik ben ervan overtuigd dat er een goede lijsttrekker komt.” Hij bedankt alle Nederlanders voor de steun die hij heeft gekregen als premier. VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels laat weten dat het partijbestuur nog déze week een nieuwe kandidaat-lijsttrekker aanwijst.