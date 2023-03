’Kim Jong-un heeft drie kinderen, oudste is een zoon’

Het tweede kind zou de dochter zijn met wie Kim sinds eind vorig jaar meermaals in het publiek verscheen. Van het derde kind zijn geen details bekend. Pyongyang meldt zelf vrijwel niks over het privéleven van Kim. Het is niet bekend wanneer de kinderen zijn geboren. Zuid-Koreaanse media berichtten eerder 2010, 2012 en 2017 als de vermoedelijke geboortejaren.

De Kim-dynastie

Kim kwam in 2011 aan de macht na de dood van zijn vader Kim Jong-il, die zelf de opvolger was van zijn vader Kim Il-sung. Wie de volgende leider wordt, is niet bekend. Dat is niet automatisch het oudste kind van de huidige leider. Vanwege de publieke optredens van Kims dochter ontstonden geruchten dat hij haar voorbereidde als zijn opvolger. Volgens de inlichtingendiensten wil Kim waarschijnlijk de legitimiteit van de vierde generatie bewijzen.

De familie Kim heerst sinds de jaren veertig over Noord-Korea, dat afgesloten is van de rest van de wereld en worstelt met onder meer voedseltekorten en internationale sancties. Onder Kim Jong-un zijn de spanningen in de regio flink opgelopen. Zo liet hij vorig jaar een recordaantal rakettesten uitvoeren en wordt gevreesd voor de eerste Noord-Koreaanse kernproef sinds 2017. De Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten denken dat Pyongyang deze of volgende maand grote legeroefeningen zal houden waarbij een nieuwe intercontinentale raket wordt getest, schrijft Yonhap.