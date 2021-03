Ooggetuige schietpartij in trein: ’Dit maak je niet iedere dag mee, gelukkig’

Anke Blankers (inzet) kreeg de schrik van haar leven toen er in de trein waarin zij reisde een schot werd afgevuurd. Ⓒ Inter Visual Studio & eigen foto

KOOG AAN DE ZAAN - Ruzie om of met een meisje zou de reden zijn geweest voor een schietpartij dinsdagochtend in een trein bij het binnenrijden van het station Koog aan de Zaan. De politie meldt dat er na de schietpartij, waarbij niemand gewond is geraakt, meerdere aanhoudingen zijn verricht. Het onderzoek is nog in volle gang.