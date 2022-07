Dodelijk scooterongeval Alblasserdam voor de rechter

De dodelijke aanrijding was in de nacht van 5 op 6 mei op de kruising van de Edisonweg en het Molenpad. Als gevolg van wegwerkzaamheden lag de maximumsnelheid op 30 kilometer per uur. Volgens het Openbaar Ministerie reed de man door rood en te hard. Hij wordt verdacht van doodslag. De slachtoffers uit Alblasserdam waren 18 en 19 jaar. Een van hen overleed ter plekke, de ander later in het ziekenhuis.

De bestuurder van de auto bleef bij het ongeval ongedeerd. Hij reed na de botsing een paar honderd meter door, stopte alsnog en liep terug naar de plaats van het ongeval.

Op de dag van het ongeluk was er toevallig ook een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. Daardoor kwamen een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw om het leven en raakten meerdere mensen gewond.