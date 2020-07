Feestende jongeren steken politieauto in brand

Agenten gingen na een melding rond 00.45 uur op het feest af. Daar bleken ongeveer 130 tot 150 jongeren aanwezig te zijn. „Zo’n beetje alle denkbare coronaregels werden hierbij met voeten getreden”, aldus wijkagent Andries Boerendans.

Nadat agenten de jongeren sommeerden om huiswaarts te gaan, sloeg de sfeer om en werd de auto in de brand gestoken. „Met een groot aantal politiemensen werd het terrein vervolgens ’leeggeveegd’. Hierbij moest ook geweld worden gebruikt.” De schade aan de auto bleef beperkt. „Al zal er op z’n minst een achterbumper vervangen moeten worden.”

Ⓒ Instagram Andries Boerendans

Boerendans heeft geen goed woord over voor de jongeren. „Het is werkelijk onbegrijpelijk om te zien dat er op deze manier met de regels omtrent het coronavirus wordt omgegaan. En dan hebben we het nog niet gehad over hoe er dan vervolgens op de beëindiging van een dergelijk ’feest’ wordt gereageerd. Mensen, gebruik toch je gezonde verstand!”

Er zijn geen aanhoudingen verricht.