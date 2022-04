Coalitiepartijen en kabinet houden de kaarten over spaartaks-compensatie nog tegen de borst

De vraag wie recht heeft op belastingteruggave ligt momenteel als een steen op de maag van Kamer en kabinet. Tienduizenden mensen die zich hadden aangesloten bij een zaak waarin de Hoge Raad de spaartaks torpedeerde krijgen sowieso geld terug. Van Rij presenteerde afgelopen week twee opties om die groep uit te breiden: alleen te veel betaalde taks over spaargeld compenseren (kosten: zo’n 7 miljard) of ook beleggers tegemoetkomen (11 miljard).

Die vraag ligt ook voor in het overleg dat in de top van kabinet en coalitie momenteel wordt gevoerd over de Voorjaarsnota en de miljardengaten in de begroting. De coalitiepartijen lieten daarom woensdag in het debat over de box 3-belasting niet het achterste van hun tong zien.

„We zijn nog volop in gesprek met elkaar”, verwees VVD-Kamerlid Idsinga naar de Voorjaarsnota-gesprekken. Hij wilde zelfs geen richting geven over waar het geld voor de compensatie vandaan moet komen. Idsinga liet zich wel ontvallen dat het ’vreemd zou zijn als we anderen dan spaarders mee zouden nemen in die compensatie’, maar wilde zich daar na doorvragen ook niet op laten vastpinnen.

D66 en CDA waren wat opener: het geld moet wat hen betreft ook bij vermogenden opgehaald worden, bijvoorbeeld bij ondernemers in box 2. „We zijn er niet voor het weg te halen bij werkenden”, zegt CDA-Kamerlid Van Dijk.

Daar maken PvdA en GL ook een punt van. Als het geld voor de compensatie niet gevonden wordt in een andere vorm van vermogensbelasting hoeft de coalitie ’niet eens aan te komen’ bij de linkse partijen voor steun voor de begroting, zegt PvdA-Kamerlid Nijboer.

Uitgesproken

Oppositiepartijen waren sowieso uitgesprokener. JA21-Kamerlid Eppink wil dat in elk geval kleine spaarders geld krijgen, al blijkt het voor de Belastingdienst juridisch moeilijk om die groep te omschrijven. Hij denkt zelf aan mensen met ’een spaarpot naast gering inkomen, die niet of nauwelijks beleggen’. Wat SGP-Kamerlid Stoffer betreft krijgt iedere spaarder geld terug: „Belasting betalen is geen pretje, en te veel betalen al helemaal niet.”

VVD en D66 verwijzen in de discussie nog naar een nieuwe zaak bij de Hoge Raad. Daarin heeft iemand die zich niet bij de grote groep bezwaarmakers van het spaartaks-arrest had aangesloten de vraag voorgelegd of die ook recht heeft op geld terug. De uitspraak kan gevolgen hebben voor hoe groot de groep te compenseren belasting moet worden. „Kan het nuttig zijn om de uitspraak van de Hoge Raad hierover af te wachten?”, vraagt D66-Kamerlid De Jong.

Daar ziet staatssecretaris Van Rij ook wel wat in: „Het voordeel als je eerst de Hoge Raad laat spreken, is dat je weet wat het hoogste rechtscollege daarvan vindt.” Dat kan voorkomen dat de keuze voor een bepaalde groep die geld terugkrijgt meteen weer wordt getorpedeerd door de hoogste rechter. Het scheelt voorlopig ook bij de rekening van de Voorjaarnota. Het kabinet hoeft dan nu alleen te compenseren bij de bezwaarmakers en nog niet afgeronde aangiftes, dat kost zo’n 4 miljard euro.