Brabantse coalitie brengt FVD-criticus Kamer in voor CDA

Terpstra wordt 20 mei beëdigd in de Kamer. „Eervol. Ik kijk er zeer naar uit!” Hij gaat het woord voeren over de portefeuille Wonen.

In een interview met GeenStijl zei Baudet vorige maand dat de „cultuur-marxistische linkse mainstream”, waar hij het CDA onder rekent, uit is op „de vernietiging van Nederland. Massa-immigratie, EU, klimaat, al die andere dingen.”

Dit ontlokte een reactie van Terpstra, die opmerkte dat de coalitie met VVD, CDA en FVD, die toen nog niet rond was, „zeer gevoelig ligt binnen het CDA.”

„Dan ben je best wel een een politiek dombo, @thierrybaudet”, tweette Terpstra. „Naast dat termen als ’vernietigen’ zeer ongepast zijn in een crisis als deze.” Terpstra liet zich dit jaar vaker kritisch uit over de partij van Baudet.

Verzet tegen FVD-CDA

De vorige coalitie in Brabant met het CDA viel over het stikstofbeleid. Gesprekken over een nieuwe coalitie met FVD leidden tot verzet binnen de partij. De landelijke kopstukken van het CDA benadrukten meermaals dat de samenwerking met Forum in Brabant wat hen betreft los moet worden gezien van de landelijke politiek.