Kopstoot kost Marco Kroon honderd uur taakstraf

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Kroon gaat in beroep tegen zijn veroordeling. Volgens zijn advocaat, Geert-Jan Knoopes heeft de rechtbank rapporten van deskundigen genegeerd en is deze te makkelijk over fouten in het verhaal van de agenten heengestapt.

Kroon ontkent dat hij een kopstoot gaf en zei dat het reflexbeweging moet zijn geweest. Dat de rechtbank ervan uitgaat dat hij de kopstoot met opzet uitdeelde van de agent ’doet hem erg pijn’.

De beschuldiging van schennis vond hij onzin, omdat hij plaste en daarna „zijn piemel afschudde.” De advocaat van Kroon vindt dat politie en OM ver buiten hun boekje zijn gegaan met hun „onnodige en onrechtmatige” aanpak van Kroon. Maar de rechtbank vond dat dit geen recht zou doen aan de ernst van de feiten.

Agressief gedrag

Ze verwierp bijna alle verweren van Knoops. Volgens de rechtbank ging het om agressief gedrag richting de politie die slechts haar werk doet. Dat is niet te rechtvaardigen en zeer respectloos, aldus het vonnis.

Marco Kroon en zijn advocaten Carry en Geert-Jan Knoops. Ⓒ ANP

Juist van een militair en zeker van een gewaardeerd officier als Kroon mag ander gedrag verwacht worden. Ook had Kroon zich moeten realiseren dat hij als drager van de hoogste militaire onderscheiding bijzondere aandacht zou krijgen van de media.

Onderzoek defensie

Het ministerie van Defensie onderzoekt of Kroon zijn verklaring van geen bezwaar (VGB) kan behouden. Zo’n procedure wordt automatisch opgestart als een militair veroordeeld is tot een taakstraf van minimaal 40 uur. Zonder VGB kan een militair de meeste functies niet uitoefenen. Het onderzoek zal „enkele weken” in beslag nemen.

Dat laat Defensie weten in reactie op de veroordeling van Kroon. Verder bestudeert Defensie de uitspraak. „Wij beraden ons op eventuele maatregelen”, aldus een woordvoerder van het ministerie.