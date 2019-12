Rechtbank oordeelt over wangedrag Marco Kroon

Ⓒ ANP

ARNHEM - Militair Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, hoort maandag of de militaire rechtbank in Arnhem hem schuldig vindt aan strafbaar gedrag tijdens carnaval in Den Bosch op 3 maart. Het Openbaar Ministerie verwijt Kroon dat hij een agent heeft mishandeld door hem een kopstoot te geven. Daarnaast is hij aangeklaagd voor schennis van de eerbaarheid voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan een agente.