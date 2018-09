Bijzondere natuurgebieden rond de campings in Lorraine

Rondom de campings in de Lorraine zijn niet alleen belangrijke steden, maar ook bijzondere natuurgebieden gelegen. De 4 meest beroemde vakantiebestemmingen voor kampeerders zijn de Merenvallei met Gérardmer, Xonrupt-Longemer, La Bresse en omliggende dorpen, de omgeving van Sarrebourg met het meer van Pierre-Percée, en de rots van Dabo en het Land van Bitche in de Noordelijke Vogezen.In de Lorraine, een twintigtal onafhankelijke gezinscampings dragen het label 'Camping Qualité', een label dat kampeerders een prachtige natuurlijke omgeving garandeert (in de bergen, aan het water, op het platteland), met ruime plaatsen, een uitmuntend comfort en een hartelijke ontvangst van de campingbeheerders. Prachtige plaatsen voor uw tent, maar ook leuke 'glamping'accommodatie: milieuvriendelijke chaletjes, woonwagens, driehoekige huisjes en ultradesign bungalows!

