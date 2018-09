Ploumen praat over hulp aan Noord-Irak

Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) is in gesprek met Nederlandse hulporganisaties over hulp aan de Koerden in Noord-Irak. Ze denkt vooral aan steun bij praktische problemen, zoals het verkrijgen van visa en het aankopen van goederen op de lokale markt. Ook bekijkt Nederland de mogelijkheden om te helpen bij het opruimen van boobytraps.