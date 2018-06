Tips tegen vliegangst

1. Goede voorbereiding

Haastige spoed is zelden goed en dat geldt ook voor de vakantie. Ga daarom goed voorbereid op pad en zorg dat je je niet hoeft te haasten. Als je op tijd op het vliegveld arriveert, kun je nog rustig iets drinken of een krantje lezen.

2. Vertrouwen

Het verlies van controle is een belangrijke oorzaak van vliegangst. Vliegen blijkt echter veiliger dan autorijden. De kans op een ongeluk is ongeveer 1 op 11 miljoen. Focus daarom op deze veiligheid.

3. Turbulentie

Turbulentie is niet fijn, zeker voor mensen met vliegangst. Je krijgt misschien het gevoel dat je in een gevaarlijke situatie terecht bent gekomen, maar eigenlijk is turbulentie niet meer dan de beweging die het vliegtuig maakt op de golven van de lucht in beweging. Als het mogelijk is, reserveer dan een plaats voorin het vliegtuig. Daar is de turbulentie vaak minder heftig.

4. De techniek van het vliegtuig

Soms kan het helpen om meer informatie te vergaren over de techniek van het vliegtuig. Een bezoek aan een luchtvaartmuseum, een ritje in een vliegsimulator of een goed boek over de vliegtuigindustrie zijn mogelijkheden om de vliegangst te verminderen.

5. Eten en drinken

Om de nervositeit af te zwakken, is het verstandig om etenswaren of drank met cafeïne en suikers te laten staan voorafgaand aan de vlucht. Verder is het aan te raden om water en sappen te drinken, omdat de lucht aan boord vaak zeer droog is.

6. Ademhaling

Een goede ademhaling kan zorgen voor meer ontspanning. Het is daarom niet verkeerd om enkele ademhalingsoefeningen te proberen voorafgaand aan de reis. Adem in door de neus en uit door de mond, na zes seconden herhalen. Als je dit goed doet, daalt de hartslag en ontspannen de spieren.

7. Omdenken

Denken aan vervelende vliegsituaties helpt natuurlijk niet tegen de angstgevoelens. De gedachten beïnvloeden in grote mate het gevoel. Stel jezelf daarom vragen om te bepalen of de gedachtes op waarheid gebaseerd zijn. Rationaliseer je gevoelens en beantwoord met ja of nee. Voorbeelden zijn: weet ik zeker dat het vliegtuig neerstort en helpt het tegen mijn vliegangst als ik zo blijf denken?

8. Denk aan uw vakantiebestemming

Aansluitend bij de vorige tip: verzet uw gedachten naar de mooie dingen in de nabije toekomst. Denk aan de heerlijke (zon)vakantie, de leuke uitjes en een frisse duik in het zwembad. De vliegreis is slechts het begin van een paar heerlijke dagen of weken.

9. Afleiding

Neem voldoende afleidingen mee in het vliegtuig. Denk aan een (puzzel)boekje, kijk een film of luister naar je hele muziekcollectie. Desnoods ga je uren praten met je vliegtuigburen, zolang je maar niet te veel kunt nadenken over narigheid.

10. Kortste route

Kies voor een non-stopvlucht, zodat je de kwelling van het vliegen/opstijgen/landen niet twee keer hoeft mee te maken.

11. Cursus

Een cursus tegen vliegangst kan geen kwaad. Er zijn diverse trainingen beschikbaar.

Heb jij nog goede tips om van vliegangst af te komen? Deel ze met de Reiskrant!

Bron: Skyscanner