Westerse sancties voor Russische kopstukken om lot Navalny

Het viertal mag niet meer naar de EU reizen en kan niet meer bij geld dat in Europa uitstaat. Ook mogen Europeanen hun geen krediet meer verlenen of op andere manieren zaken met hen doen. Waarschijnlijk legt de Amerikaanse regering hun soortgelijke sancties op.

De EU-landen besloten vorige week al de vier te straffen. Om te voorkomen dat ze hun geld gauw zouden wegsluizen of andere voorzorgsmaatregelen zouden nemen bleven hun namen officieel geheim, maar ze deden al dagen de ronde.

Ook de Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan zeven hooggeplaatste Russen vanwege het vergiftigen van oppositieleider Aleksej Navalny. In een Amerikaans inlichtingenrapport staat dat de Russische regering verantwoordelijk is voor de vergiftiging. De VS zeggen dat ze vooralsnog niet bekendmaken wie de sancties opgelegd krijgen.

’Oneerlijke veroordeling’

Procureur-generaal Igor Krasnov, gardecommandant Viktor Zolotov, chef van de federale gevangenisdienst Aleksander Kalasjnikov en hoofd Aleksander Bastrikin van het Onderzoekscomité hebben een aandeel in de oneerlijke veroordeling van Navalny tot jaren strafkamp, meent de EU. Ook hebben ze de vreedzame protesten daartegen met harde hand de kop ingedrukt. Daarmee hebben ze de vrijheid van samenkomst en vereniging en de vrijheid van meningsuiting geschonden.

Navalny is eerder schuldig verklaard aan smaad en moet een boete van omgerekend 9500 euro betalen. De politicus had via internet scherpe kritiek geuit op landgenoten die zich in een videoboodschap uitspraken voor grondwetswijzigingen die het Kremlin wilde doorvoeren. Hij noemde hen „verraders.”

De aanklagers hadden een boete van 950.000 roebel (10.700 euro) geëist omdat Navalny onder anderen een 95-jarige veteraan uit de Tweede Wereldoorlog zou hebben beledigd. De rechtbank haalde daar 100.000 roebel af.

Strafkamp

De bekende criticus van president Vladimir Poetin kreeg onlangs ook al 3,5 jaar in een strafkolonie opgelegd in een afzonderlijke strafzaak. Die straf waarvan hij nog twee jaar en acht maanden moet uitzitten, werd eerder zaterdag bevestigd, al trok de rechter er zes weken vanaf die Navalny al doorbracht onder huisarrest.

