Minister Harbers: brandend vrachtschip heeft geen directe gevolgen voor Waddeneilanden

De kustwacht verzorgt de scheepvaartbegeleiding en ook het meet- en oliebestrijdingsschip Arca wordt bij de sleepoperatie ingezet, schrijft Harbers verder. „Er worden geen directe gevolgen voor de Waddeneilanden, haar bewoners en de natuur verwacht.”

Net zoals Rijkswaterstaat eerder zaterdag meldde, schrijft Harbers dat de rookontwikkeling en de weersverwachting het tijdstip van het verslepen bepalen. „Aannemelijk is dat er dit weekend wordt begonnen met het verslepen”, stelt Harbers in zijn brief.

Nadat het schip naar een nieuwe, tijdelijke locatie is versleept, is het de bedoeling dat de Fremantle Highway daarna naar een „nader te bepalen haven” wordt gebracht. Dat kan pas als de situatie aan boord van het schip dat toelaat.

Strandgangers kijken in de richting van de Fremantle Highway in brand op de Noordzee. Ⓒ ANP

Een strandganger kijkt met een verrekijker in de richting van de Fremantle Highway in brand op de Noordzee. Ⓒ ANP

Uitdagende opgave

„Bij de operatie zijn zeer ervaren bergingsspecialisten betrokken maar dit neemt niet weg dat het een uitdagende opgave betreft”, schrijft Harbers.

De kustwacht meldt dat de sleepverbinding tussen de Fremantle Highway en de sleper Fairplay 30 zaterdagochtend was verbroken, maar snel kon worden hersteld. Het vrachtschip was in de nacht daarvoor onder begeleiding van de sleepboot een stuk richting het oosten verplaatst.