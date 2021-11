Defensie ontbindt contract met Mercedes over levering 515 wagens

De Duitse autobouwer zou 500 voertuigen leveren aan de Luchtmobiele Brigade, maar die deal is van de baan. De bedoeling was dat Mercedes vanaf dit jaar al een combinatie van gevechtsvoertuigen, logistieke voertuigen en voertuigen voor het vervoer van gewonden zou leveren. Onderdeel van de afspraak was dat Mercedes samen met Defensie verantwoordelijk zou zijn voor het onderhoud ervan.

Volgens het contract zou Mercedes voertuigen ontwikkelen die zowel in een Chinook zouden passen, als er onder zijn te hangen. Ook moesten de voertuigen voldoende lading kunnen dragen en beschermd zijn tegen bijvoorbeeld artilleriedreiging, schrijft Kamp. Die „complexe combinatie van factoren bleek niet haalbaar voor de leverancier.”

Defensie vroeg Mercedes-Benz vorige maand nog om een bevestiging dat de voertuigen alsnog geleverd zouden worden tegen de afgesproken prijs, maar die bevestiging kwam niet. Daarom maakt het ministerie nu een einde aan het contract.

Bekijk ook: Defensie de mist in met aankoop legervoertuigen

Duitse jeeps

Het ministerie moet nu ergens een nieuwe deal afsluiten, en gaat daarvoor in gesprek met Duitsland. Die samenwerking is logisch omdat de Luchtmobiele Brigade onderdeel uitmaakt van een Duitse divisie. Critici zetten eerder kanttekeningen bij de bestelling van de Duitse jeeps, omdat Defensie zegt Nederlandse leveranciers voorrang te geven en er destijds ook een aanbieder uit Tiel in de race was. Het winnende aanbod zou net zo goed zijn als die van de concurrent, maar dan 40 procent goedkoper, liet Defensie destijds weten.

Het project liep in mei al vertraging op. Toen hadden de eerste voertuigen geleverd moeten worden. Nu gaat het nog langer duren dan verwacht. De nieuwe jeeps worden niet voor 2027 verwacht.

Defensie laat weten in de tussentijd naar een manier te zoeken waarop de Luchtmobiele Brigade toch over passende voertuigen kan beschikken. Over die oplossing moet nog voor het einde van het jaar duidelijkheid komen.