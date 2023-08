NOS-camera met waarde van tienduizenden euro’s gestolen in Tiel

De diefstal vond plaats om 18.00 uur in Tiel toen het team een item aan het draaien was. Iemand lichtte de verslaggevers nog in, maar het was al te laat. De camera werd uit de bus van de NOS gehaald door twee mannen in zwarte kleding op een zwarte scooter. Ze hebben met een baksteen de achterruit ingegooid en daarna de camera gepakt. Vermoedelijk werd de bus gevolgd waarna de diefstal kon plaatsvinden.

Het gaat om een camera met een waarde in de tienduizenden euro’s. Volgens verslaggever Henrik Willem Hofs kan een leek er echter niets mee. „Je hebt er speciale schijven en accu’s voor nodig.” Hofs is bovenal teleurgesteld. ’Ik had niet verwacht dat Tiel zo crimineel was.”

De cameraman, die eigenaar van het apparaat is, heeft inmiddels aangifte gedaan.