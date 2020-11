’Geen compensatie supermarkten omzetverlies sigarettenverkoop’

De detailhandel werd deze week verrast door het besluit om het best verkochte product bij de servicebalie te verbannen vanaf 2024. De CU-bewindsman begrijpt wel dat ondernemers niet blij zijn. „Het zou me verbazen als ze de vlag uit hangen na deze mededeling, want er valt een hoop geld aan te verdienen helaas”, zegt Blokhuis.

Desondanks wil hij het stevig ingrijpen door de overheid eenzijdig opleggen zonder financiële tegemoetkoming. „Dat is helemaal niet nodig. Zeker bij supermarkten weten we dat maar een heel klein deel van de totale omzet in sigarettenverkoop zit. Ze hebben kolossale omzetten. Geen sprake van compensatie.”

’Winkelformule aanpassen’

Richting eigenaren van kleine supermarkten zegt hij: „Ze hebben drie jaar de tijd en dat is voldoende om de winkelformule aan te passen.” Die boodschap heeft hij ook voor supermarkten in grensplaatsen. Blokhuis hoopt dat bedrijven zelf voorkomen dat rokers straks hun wekelijkse inkoop in België of Duitsland gaan doen. „Laat ze alsjeblieft mensen verleiden met gezonde producten.”

Blokhuis wil uiteindelijk alleen nog tabakverkoop bij de sigarenboer. Het verkoopverbod in de supermarkt levert volgens hem zo’n 120.000 minder rokers op. In de berekening is rekening gehouden met consumenten die omlopen naar een locatie waar verkoop van rookwaren nog wel is toegestaan.