Staatsbezoek Duitsland: vandaag coronabestrijding en bezoek Anne Frank Centrum in nat Berlijn

Die had gehoopt dat Willem-Alexander en Máxima vorig jaar zomer al langs waren gekomen, maar corona gooide roet in het eten. Deze week is de herkansing, overigens nog steeds onder strenge maatregelen die verspreiding van het virus moeten bestrijden.

De koning heeft als copiloot het regeringsvliegtuig van Nederland naar Berlijn gevlogen. Twee Duitse Eurofighter-straaljagers begeleidden het toestel bij de landing.

Het bezoek staat maandag ook deels in het teken van het virus. Zo wordt er in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) met de Duitsers gesproken over de coronabestrijding. De deelstaat Nordrhein-Westfalen stelde extra IC-capaciteit beschikbaar voor zieke Nederlandse patiënten en in de toekomst hoopt Den Haag op het voortzetten van de hulp en nauwe samenwerking.

Staatsbanket op Schloss Bellevue

Maandag is ook nog een visite aan het Anne Frank Zentrum voorzien en ’s avonds ontvangt president Steinmeier het paar voor een staatsbanket op Schloss Bellevue. Dinsdag staat onder meer een ontmoeting met bondskanselier Merkel op het programma en geeft het Concertgebouworkest een optreden voor de Duitse gastheren.

Het staatsbezoek vindt plaats met inachtneming van coronamaatregelen, die in Duitsland een tikje strenger zijn dan in Nederland. Hierdoor worden media geregeld op flinke afstand gehouden van het koningspaar en moet ook een deel van het gevolg van koning en koningin een aantal bezoekmomenten laten schieten.

Het is de eerste keer sinds het losbarsten van de crisis dat de koning weer op staatsbezoek gaat. Begin maart vorig jaar was hij met Máxima nog in Indonesië voor zo’n officiële visite. Na thuiskomst ging Nederland in lockdown.