Gelauwerde Reuters-fotojournalist gedood in Afghanistan

Een Afghaanse commandant meldt dat Siddiqui en een officier om het leven kwamen toen het leger een gebied probeerde te heroveren en daarbij onder vuur werden genomen door de Taliban. Het gebied is woensdag door de Taliban ingenomen.

Siddiqui vertelde zijn werkgever dat hij vrijdag in zijn arm was geraakt door granaatscherven en daarvoor werd behandeld. Volgens de commandant sprak de journalist met winkeleigenaren toen de Taliban opnieuw aanvielen. „Danish was een uitstekende journalist, een toegewijde echtgenoot en vader en een zeer geliefde collega”, laat zijn werkgever weten.

Siddiqui maakte voor Reuters onder meer foto’s van de oorlogen in Afghanistan en Irak, de protesten in Hongkong en de aardbevingen in Nepal. Hij deed in 2018 samen met collega’s verslag van de Rohingya-vluchtelingencrisis. Zij werden beloond met de prestigieuze Pulitzerprijs.