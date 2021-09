Derde verdachte (21) opgepakt voor fatale brandstichting Hilversum

De brandstichting was in mei van dit jaar. In juli pakte de politie een Hilversumse jongen van 17 jaar op die verdacht wordt van het aansteken van een brandbare vloeistof bij de woning. Door een enorme steekvlam vatte het pand vlam. Ook een jongen van 18 jaar is gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan de brandstichting. De politie was al op zoek naar een derde verdachte.

De man en de vrouw werden al enige tijd geïntimideerd, maar het is nog niet bekend of dat verband houdt met de brandstichting, aldus de politie. Het huis werd bekogeld met eieren en stenen. Ook legde iemand een dode rat voor de voordeur.