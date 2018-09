Boko Haram neemt politieschool in

De Liman Kara-school staat in de buurt van Gwoza, een stad van ongeveer 50.000 inwoners in de deelstaat Borno, die begin deze maand door Boko Haram is veroverd. De beweging, die zich verzet tegen alles wat westers is, werd eerder dit jaar verdreven uit haar bases in Maiduguri, de hoofdstad van Borno, en heeft zich sindsdien gericht op andere steden en op dorpen in de deelstaat.

De strijd van Boko Haram voor een islamitische staat heeft sinds 2009 aan duizenden mensen het leven gekost.